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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 13:45

На блоке №3 Кольской АЭС в ходе ремонтной кампании впервые установлены 12 новых предохранительных клапанов парогенераторов отечественного производства

17 июля энергоблок № 3 Кольской АЭС после завершения планово-предупредительного ремонта был включен в сеть и возобновил поставку электроэнергии в Единую энергосистему России.

Продолжительность ремонтной кампании составила 63 дня. За этот период специалисты Кольской атомной станции и подрядных организаций выполнили плановый ремонт и обслуживание реакторной установки, турбинного оборудования и трубопроводов технической воды, произвели модернизацию кабельного хозяйства, а также систем виброконтроля и диагностики. 

Одной из главных особенностей ремонта энергоблока № 3 стала замена отслуживших свой срок импортных предохранительных клапанов парогенераторов на аналогичное оборудование, изготовленное в России, на Чеховском заводе энергомашиностроения.

«Ранее это высокотехнологичное оборудование и запасные части к нему приходилось регулярно покупать за рубежом, так как в соответствии с регламентом предохранительные клапаны парогенераторов каждые 10 лет подлежат капитальному ремонту или замене. Проект, реализованный на Кольской АЭС, не только содействует импортозамещению, но и даёт существенный экономический эффект, обеспечивая при этом высочайший уровень безопасности», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В процессе пусковых операций новые предохранительные клапаны парогенераторов успешно прошли все необходимые контрольные процедуры. Замечаний в их работе не выявлено.

В настоящее время выработка электроэнергии на Кольской АЭС обеспечивается энергоблоками №№ 1, 2 и 3. На энергоблоке № 4 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 753 МВт.  Радиационная обстановка в районе расположения станции находится на уровне естественного природного фона.

Кольская АЭС обеспечивает электроэнергией около 60 процентов потребителей в Мурманской области, среди которых крупнейшие промышленные предприятия и муниципалитеты региона.

 

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