На большей части Мурманской области ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, как и ожидалось, 6 июля наш регион оказался под влиянием активного циклона, смещающегося с Белого моря на север Скандинавии. Ночью 7 июля наиболее интенсивные осадки отмечались на севере области при прохождении атмосферного фронта, а в дальнейшем ожидаются местами кратковременные дожди.

8 июля через наш регион пройдёт очередной атмосферный фронт, поэтому на большей части ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы.

9 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле, активных барических образований и атмосферных фронтов не ожидается. 7-9 июля, несмотря на периодически выпадающие осадки, температура воздуха в дневные часы по Мурманской области будет в пределах от +16 до +23°.

Сегодня, 7 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью северо-восточный, восточный умеренный, днём юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.

Сегодня в областном центре - облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +19+21º