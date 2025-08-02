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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.25 08:00

На большей части территории Мурманской области ожидается сильная жара

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 августа погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия антициклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы 2 августа +27+32°, 3-4 августа +23+28°.

Сегодня, 2 августа, будет переменная облачность. Днём местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +30+33, местами +23+28°.

3 августа - ветер юго-западный, южный, днём на севере области северо-восточный умеренный. Местами дождь. Днём в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +13+18°, днём +23+28°.

4 августа - ветер юго-восточный, южный слабый, местами в порывах до умеренного. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +13+18°, днём +23+28°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

1-3 августа на юго-западе Кандалакшского района, в Терском районе Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности. В районе Апатит и Кировска ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.

1-3 августа в центральных и южных районах Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.

Предупреждение об опасном явлении

2 августа на большей части территории Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+33°, в Мурманскt +30°.

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