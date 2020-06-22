На большинстве рек Мурманской области весеннее половодье близится к завершению

На территории Мурманской области зима 2019-2020 гг. была многоснежной. В конце зимнего сезона, а на Кольском полуострове это март, запасы воды в снежном покрове составляли 140-190% нормы, в бассейнах рек Печенга, Ура, Печа, Кола, Териберка, Воронья, Туманная – 100-140% нормы.

Как сообщает Мурманское УГМС, во второй декаде апреля на большей части территории Мурманской области среднесуточная температуры воздуха перешла через 0ᵒ в сторону положительных значений, что раньше обычных сроков на 1-2 недели. На востоке области переход через 0ᵒ осуществился в первых числах мая, в сроки, близкие к норме. Однако из-за невысоких среднесуточных температур воздуха и неустойчивого характера апрельской погоды развитие уже начавшегося весеннего половодья не было интенсивным.

С 5 мая, в связи с потеплением, весенние процессы активизировались, уровни воды на реках повышались на 1- 5 см в сутки, в период 7 -10 мая отмечалось повышение до 12 см в сутки. Тем не менее, в целом, в первых двух декадах мая половодье развивалось неактивно.

С 23 по 27 мая на территории региона установилась жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха +10 +14 градусов, что превышало суточную норму на 4-6 градусов. С приходом «жары», с 23 мая интенсивность развития весеннего половодья резко увеличилась. Уровни воды на реках стали повышаться на 15- 55 см в сутки, на р. Поной – до 85 см в сутки. К этому времени запасы воды в снежном покрове были еще велики и от максимальных за зиму составляли 35-75%, на северо-востоке области 80-95%. На крайнем юге области снег к этому времени уже растаял.

Подобный сценарий развития весеннего половодья, когда в течение почти месяца весенние процессы на реках были неактивны или даже вообще прекращались, а в течение последующей декады развивались стремительно, встречается примерно раз в 70 лет.

28 мая - 1 июня на большинстве рек Мурманской области прошли первые пики весеннего половодья.

С 3 июня из-за стаивания снега на водоразделах рек в результате высокой среднесуточной температуры воздуха и выпавших дождей уровни воды на реках вновь стали повышаться. Подъёмы уровней воды продолжались до 5 июня, на реках северо-востока области – до 9 июня.

4 июня на р. Кола, в районе 1429 км . Октябрьской железной дороги уровень воды достиг опасной отметки в 400 см над «0» графика гидрологического поста. При достижении такого уровня началось подтопление многоквартирных жилых домов в п.г.т. Кильдинстрой, находящихся в непосредственно близости от реки. Достигнув отметки 407 см , уровень стал понижаться.

4 и 5 июня на большинстве рек прошли вторые пики весеннего половодья.

Максимальные уровни воды фиксировались в период 28 мая - 4 июня и были выше нормы на 35- 155 см .

Наибольшая аномалия максимального уровня весеннего половодья наблюдалась на реке Кола, его значение было выше среднемноголетнего на 1,55 метра . Близким к значениям максимального уровня 2020 года был максимальный уровень в 1996 году, превысивший норму на 1,65 м , что на 9 см выше, чем в 2020 году (снега зимой 1996 года было примерно, как в нынешнем году). А вот другой пример – весеннее половодье 1942 года. В бассейне реки Кола зимой 1942 года снега было меньше нормы на 17%, а максимальный уровень воды в период весеннего половодья превысил обычный на 1,71 метра . Это был наивысший уровень за всю историю наблюдений на р. Кола – 422 см над «0» графика водпоста. Ситуация 1942 года демонстрирует пример того, как уровень воды в период весеннего паводка определяет не только и не столько количество снега зимой, сколько характер погоды в период таяния снежного покрова (весной 1942 года среднесуточные температуры воздуха в конце мая-начале июня были выше 10ᵒ).

С 6 июня весеннее половодье на большинстве рек пошло на убыль, исключая реки северо-востока области.

На северо-востоке Кольского полуострова снежный покров разрушился к 7 июня. На реках Воронья, Чудзъйок, Туманная 6-9 июня прошли пики весеннего половодья. Максимальные уровни воды на этих реках превышали среднемноголетние на 50- 100 см .