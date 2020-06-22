На большинстве рек Мурманской области весеннее половодье близится к завершению
На территории Мурманской области зима 2019-2020 гг. была многоснежной. В конце зимнего сезона, а на Кольском полуострове это март, запасы воды в снежном покрове составляли 140-190% нормы, в бассейнах рек Печенга, Ура, Печа, Кола, Териберка, Воронья, Туманная – 100-140% нормы.
Как сообщает Мурманское УГМС, во второй декаде апреля на большей части территории Мурманской области среднесуточная температуры воздуха перешла через 0ᵒ в сторону положительных значений, что раньше обычных сроков на 1-2 недели. На востоке области переход через 0ᵒ осуществился в первых числах мая, в сроки, близкие к норме. Однако из-за невысоких среднесуточных температур воздуха и неустойчивого характера апрельской погоды развитие уже начавшегося весеннего половодья не было интенсивным.
С 5 мая, в связи с потеплением, весенние процессы активизировались, уровни воды на реках повышались на 1-
С 23 по 27 мая на территории региона установилась жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха +10 +14 градусов, что превышало суточную норму на 4-6 градусов. С приходом «жары», с 23 мая интенсивность развития весеннего половодья резко увеличилась. Уровни воды на реках стали повышаться на 15-
Подобный сценарий развития весеннего половодья, когда в течение почти месяца весенние процессы на реках были неактивны или даже вообще прекращались, а в течение последующей декады развивались стремительно, встречается примерно раз в 70 лет.
28 мая - 1 июня на большинстве рек Мурманской области прошли первые пики весеннего половодья.
С 3 июня из-за стаивания снега на водоразделах рек в результате высокой среднесуточной температуры воздуха и выпавших дождей уровни воды на реках вновь стали повышаться. Подъёмы уровней воды продолжались до 5 июня, на реках северо-востока области – до 9 июня.
4 июня на р. Кола, в районе
4 и 5 июня на большинстве рек прошли вторые пики весеннего половодья.
Максимальные уровни воды фиксировались в период 28 мая - 4 июня и были выше нормы на 35-
Наибольшая аномалия максимального уровня весеннего половодья наблюдалась на реке Кола, его значение было выше среднемноголетнего на
С 6 июня весеннее половодье на большинстве рек пошло на убыль, исключая реки северо-востока области.
На северо-востоке Кольского полуострова снежный покров разрушился к 7 июня. На реках Воронья, Чудзъйок, Туманная 6-9 июня прошли пики весеннего половодья. Максимальные уровни воды на этих реках превышали среднемноголетние на 50-
В настоящее время уровни воды на реках устойчиво понижаются на 3-