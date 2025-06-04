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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.25 10:15

На Большом арктическом субботнике в Териберке собрали 1190 мешков мусора

Корпоративные волонтёры и жители Мурманской области навели порядок в природном парке и на побережье села Териберка, собрав более 1000 строительных мешков мусора (более 80 м³ отходов).

«В Большом арктическом субботнике, который второй год проходит при поддержке компании «Олкон» группы «Северсталь», в этом году приняло участие порядка 400 волонтёров. Это весеннее мероприятие дает старт целому ряду экологических инициатив в рамках регионального экологического календаря Мурманской области», – сообщил Дмитрий Банников, и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Большой Арктический субботник в этом году состоялся в рамках проекта «Крылья Арктики» благотворительного фонда «Доброта Севера», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов и компании «Северсталь».

«Для нас это мероприятие особенное, потому что в этом году вместе с фондом «Доброта Севера», Минприроды Мурманской области и дирекцией особо охраняемых природных территорий региона нам удалось получить грант в фонде президентских грантов на реализацию проекта «Крылья Арктики», и именно Большой арктический субботник открывает этот проект. В дальнейшем в рамках проекта в природном парке «Териберка» будут построены смотровые площадки для наблюдения за птицами, установлены информационные стенды, а также в июне мы запустим ряд просветительских программ для местных жителей и туроператоров», – подчеркнул Дмитрий Поярков, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду компании «Северсталь».

Добровольцы не просто убирали мусор, но и состязались за звания «Герой труда», «Командная работа» и «Самая необычная находка». Для участников провели художественный мастер-класс, на котором все желающие могли красками расписать гипсовые фигурки китов, изготовив своими руками северный сувенир. Волонтёры узнали много нового о птицах Териберки, пройдя познавательную викторину «Крылья Арктики» от сотрудников дирекции особо охраняемых природных территорий, а после каждый участник мог сфотографироваться с арт-объектом – большой картиной в технике граффити с изображением чайки моевки.

Организаторы благодарят всех участников за их неоценимую помощь.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547858/#&gid=1&pid=11

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