На большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко» прошло учение по радиационной, химической и биологической защите

На борту большого противолодочного корабля Северного флота «Адмирал Левченко» в рамках развёртывания боевой учёбы в новом учебном году состоялось учение специалистов службы радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты корабля.

По легенде учения, корабль попал в облако радиоактивных и отравляющих веществ. Химикам-разведчикам предстояло при помощи переносных приборов радиационной и химической разведки обнаружить и обозначить загрязненные участки на верхней палубе корабля и надстройках. Затем измерить уровень поверхностной активности и провести мероприятия по дезактивации при помощи ранцевых корабельных дезактивационных приборов.

Личный состав корабля выполнил нормативы по надеванию и снятию средств индивидуальной защиты. Также в ходе учения были отработаны действия дегазационных отделений. При помощи специальных приборов РХБ разведки, были обследованы внутренние помещения корабля.

Затем при помощи ранцевого корабельного дегазационного прибора были произведены действия по санитарной обработке корабля, в ходе которой верхняя палуба корабля была обработана специальным раствором.

На завершающем этапе учений были отработаны действия по развертыванию поста санитарной обработки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учение было направлено на закрепление профессиональных навыков личного состава по применению систем обеспечения радиационной и химической безопасности и отработке действий при возникновении угрозы радиационного заражения. Подобные тренировки и учения проводятся на кораблях Северного флота на регулярной основе.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12540291@egNews