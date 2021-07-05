На борьбу с загрязнением воздуха регионы смогут получить дополнительное финансирование

Регионы смогут получить дополнительное финансирование на снижение уровня загрязнения окружающей среды, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Федеральный центр поможет регионам решить проблему загрязнения воздуха. Расширяется перечень направлений, которые будут финансироваться за счёт бюджетных средств в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь регионы смогут получить субсидии на строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры – троллейбусных линий, трамвайных путей и депо.

«Финансирование будет выделяться на строительство и реконструкцию теплотрасс и систем горячего водоснабжения. Это поможет перевести жителей частных домов на централизованное теплоснабжение взамен печному отоплению, которое ещё используется в ряде регионов», — говорится в сообщении.

Получить субсидии регионы также смогут на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промышленных предприятий.

Уточняется, что региональные мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью финансироваться за счёт федеральных средств. На это будет дополнительно выделено более 1,8 миллиарда рублей. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который входит в нацпроект «Экология».