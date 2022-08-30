На борту большого десантного корабля «Иван Грен» поморских школьников приняли в «Юнармию»

29 августа на борту большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен» состоялась торжественная церемония вступления в «Юнармию» учащихся образовательных учреждений Архангельска и Северодвинска.

Каждый из вступивших в ряды движения, поклялся быть честным юнармейцем, защитником слабых, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России.

Временно исполняющий обязанности начальника Беломорской военно-морской базы капитан первого ранга Александр Курятников пожелал ребятам сохранить искреннюю дружбу и гордиться почетным званием юнармейца.

Как отметил после завершения торжественной церемонии начальник регионального штаба «Юнармии» Сергей Тагаев, на сегодняшний день в Архангельской области юнармейцами уже стали около 10000 человек.

— Все, кто вступил сегодня в ряды «Юнармии», – достойные представители нашего региона, уже проявившие себя в областных и всероссийских мероприятиях. Уверен, что для каждого из них сегодняшнее событие останется одним из самых важных в жизни, – подчеркнул Сергей Тагаев.

В завершение мероприятия военные моряки провели для юнармейцев экскурсию по большому десантному кораблю.

Большой десантный корабль «Иван Грен» Северного флота прибыл в столицу Поморья – Архангельск – с агитационной акцией Министерства обороны России «Сила в Правде» накануне, 28 августа. За два дня пребывания на стоянке у причала морского речного вокзала в городе Архангельске на борту корабля Северного флота побывало около 4-х тысяч жителей Архангельской области.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках акции Министерства обороны на борту корабля Северного флота можно ознакомиться с историей флота и уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье, с современным вооружением береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, узнать о подвигах российских военнослужащих на Донбассе и Украине, увидеть военные трофеи. Артисты Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, военного оркестра 701 центра материально-технического обеспечения Северного флота, прибывшие в Архангельск на борту большого десантного корабля «Иван Грен» подготовили для жителей Архангельской области насыщенную концертную программу. Корабль Северного флота пробудет в Архангельске до 1 сентября.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436193@egNews