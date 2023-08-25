На борту большого десантного корабля «Иван Грен» в Балтийске продолжается акция «Сила в правде»

На борту большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен» в Военной гавани г. Балтийска уже четвёртый день проводится агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде». Мероприятие на территории Калининградской области стартовало 22 августа.

В рамках акции на бору корабля организована выставка военных трофеев, добытых российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. Представлена для обзора подбитая бронетехника ВСУ, в том числе два патрульных катера, а также нацистская литература и атрибутика, найденная у боевиков.

В вертолётном ангаре корабля размещены работы военных художников студии имени Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройка корабля украшена агитационными плакатами.

За последние три дня выставку посетили более 9 тысяч человек.

Ежедневно с 11 до 19 часов по 27 августа выставка открыта для жителей и гостей Калининградской области. Перед посетителями выступают с концертными программами Ансамбль песни и пляски Балтийского флота, вокально-инструментальная группа морской пехоты БФ «Чёрные береты», оркестр Балтийского гарнизона, а также творческие коллективы Калининградской области.

На пирсе около корабля работают выставки современного и исторического стрелкового оружия, на причале организована специальная фотозона.

На всем протяжении акции работает пункт приёма граждан на военную службу по контракту.

Проход в Военную гавань осуществляется с 11.00 до 17.00 и возможен только для граждан РФ. При себе необходимо иметь оригинал паспорта гражданина РФ, детям - оригинал свидетельства о рождении, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Напомним, в сентябре выставку увидят жители Архангельской и Мурманской областей. Завершится акция 21 сентября в главной базе Северного флота – Североморске.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12477120@egNews