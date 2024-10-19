На борту БПК «Вице-адмирал Кулаков» с профессиональным праздником поздравили корабельных поваров–коков и пекарей

В преддверии Международного дня повара на большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков», выполняющем задачи дальнего похода, с профессиональным праздником поздравили корабельных поваров–коков и пекарей.

На флоте работа кока всегда отличалась не только особой ответственностью, но и была в почёте. В обязанности кока входит качественное приготовление пищи, приём и содержание продуктов. Кок должен знать основы кулинарии, уметь обращаться с различными механизмами и оборудованием, размещенными на камбузе, следить за печами, холодильниками и другой техникой. Но главное, он должен любить свою работу и вкладывать в неё душу, потому что вдали от родных берегов настроение моряку создают вкусный завтрак или обед, а ощущение домашнего уюта или праздника может добавить свежая выпечка.

За это и ценят на большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков» корабельных коков и пекарей. В течение более чем двух месяцев они обеспечивали на корабле приготовление холодных блюд, различных видов супов, мяса, гарниров и сладких блюд, организовывали полноценное и вкусное 4-разовое питание. А главная особенность, что всё это делалось вне зависимости от погодных условий за бортом, в том числе в штормовых условиях Арктики и сильной качки.

«Встаём раньше всех, чтобы к обеду приготовить свежий хлеб. Помимо хлеба стараемся радовать экипаж булочками и пирожками с различной начинкой. На дни рождения личного состава корабля делаем пироги, которые дарит именинникам командир корабля», - рассказал пекарь Анатолий Карпин.

«Мы пытаемся удивить личный состав разнообразными блюдами. Пища готовится с любовью, душой и огоньком. Добавляем различные приправы и специи», - отметил старший кок Евгений Бухнер.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, в период дальнего похода кораблей и судов обеспечения корабельные и судовые коки и пекари непрерывно несут свою вахту, обеспечивая личный состав вкусной и здоровой пищей.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12533657@egNews