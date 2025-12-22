На борту малого противолодочного корабля «Онега» школьники вступили в ряды «Юнармии»

На борту малого противолодочного корабля «Онега» Беломорской военно-морской базы состоялась торжественная церемония вступления школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Церемонию возглавил заместитель командира Беломорской военно-морской базы по военно-политической работе капитан 1 ранга Станислав Руссиян.

В мероприятии приняли участие 21 учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уемская средняя школа» Приморского муниципального округа.

Ребята торжественно произнесли слова юнармейского обещания, приняв на себя ответственность за службу идеалам патриотизма, дисциплины и взаимопомощи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после официальной части для юных гостей была организована экскурсия по кораблю. Экипаж корабля рассказал школьникам о корабельном быте, особенностях службы, а также о традициях Военно-морского флота России. Также моряки угостили детей блинами и сладостями.

В завершение мероприятия ребятам вручили значки юнармейца.

Фото: https://mil.ru/news/660cebd8-057d-430c-9d89-e1a436558f28