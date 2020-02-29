На борту спасательного судна «Михаил Рудницкий» прошло учение врачей-спецфизиологов

На Северном флоте вчера была проведена тренировка спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий».

В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе плановой тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий». Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

Как сообщает пресс-служба СФ, в учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки учебных задач экипажем аппарата АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.

На борту спасательного судна «Михаил Рудницкий» также прошло учение врачей-спецфизиологов с применением декомпрессионного оборудования. Врачи отрабатывали действия по оказанию медицинской помощи при баротравмах.

Все проведённые учения носили плановый характер и были направлены на подготовку к основному зачётному мероприятию управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота за зимний период обучения.