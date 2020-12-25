На Центральном участке Африкандовского месторождения начнутся геологоразведочные работы

В субботу, 26 ноября, в Африканде состоится торжественная церемония начала геологоразведочных работ на Центральном участке Африкандовского месторождения. Это событие станет началом масштабной работы по освоению одного из самых перспективных в России месторождений титана, ниобия, тантала и редкоземельных металлов.

Целью проекта является возрождение российского химико-металлургического комплекса по производству редких, редкоземельных металлов и диоксида титана, а также достижение лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих российских высокотехнологичных производителей и мировой хай-тек индустрии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, лицензию на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Центральном участке Африкандовского месторождения в Мурманской области в ходе аукциона 30 июня 2020 года выиграло АО «Аркминерал-Ресурс».