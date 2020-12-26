На Центральном участке Африкандовского месторождения стартовали геологоразведочные работы
Сегодня состоялся торжественный старт геологоразведочных работ на Центральном участке Африкандовского месторождения. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приветствовал участников церемонии по видеоконференцсвязи.
«Безусловно, это значимое достижение. Это практический шаг в нашем совместном пути по освоению одного из самых перспективных в России месторождений титана, ниобия, тантала и редкоземельных металлов. Эти элементы – основа инновационной промышленности, широко применяются в IT-сфере. Каждый из участников внес неоценимый вклад: стойкость и вера в результат со стороны инвестора, поддержка, которой нам удалось добиться на федеральном уровне, чтобы принять необходимые решения и в июне этого года провести результативный аукцион. Поддержка научного сообщества в обосновании значимости вклада в развитие российского химико-металлургического комплекса. И поддержка со стороны муниципалитета в максимально быстром проведении необходимых процедур», – подчеркнул губернатор.
Цель проекта – достижение лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих российских высокотехнологичных производителей и мировой хай-тек индустрии. Лицензию на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Центральном участке Африкандовского месторождения в Мурманской области в ходе аукциона 30 июня 2020 года выиграло АО «Аркминерал-Ресурс».
Как отмечает региональное Министерство информационной политики, по словам главы региона, проект предполагает инвестиции порядка 18 млрд рублей и создание 450 новых высокотехнологичных постоянных рабочих мест.