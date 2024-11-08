На центральной котельной в Североморске завершился ремонт дымовой трубы

На центральной котельной в ЗАТО г. Североморск завершился ремонт дымовой трубы. 90-метровый гигант снова в работе.

Демонтаж временных дымовых труб на 46-ТЦ с восстановлением газоходов и включением в работу штатной дымовой трубы произведён успешно, сообщает АО «МЭС».

Напомним, по программе реновации ЗАТО в текущем году во флотской столице ведётся модернизация коммунальной инфраструктуры, которая включает не только замену тепловых сетей и котельного оборудования, но и ремонт трёх дымовых труб на 46-ТЦ, 33-ТЦ и котельной в пгт Сафоново.

Фото (АО «МЭС»): https://citysever.ru/novostiq/17001-na-centralnoy-kotelnoy-v-severomorske-zavershilsya-remont-dymovoy-truby/