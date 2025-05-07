На центральной площади Гаджиево появится памятник Герою Советского Союза, легендарному моряку-подводнику Магомеду Гаджиеву

Именно здесь в городе традиционно проходят военные парады и торжественные мероприятия, и установка памятника придаст этому месту особое историческое и патриотическое значение.

Бюст будет отлит из бронзы на заводе имени Гаджиева в Махачкале. Все расходы на изготовление памятника — 2,1 млн рублей возьмёт на себя благотворитель. Муниципальные власти обеспечат установку постамента и благоустройство прилегающей территории.

Торжественное открытие памятника планируется приурочить ко Дню города в сентябре 2025 года.

Проект станет важным вкладом в сохранение памяти о подвиге Магомеда Гаджиева — командира подводной лодки, имя которого с гордостью носит город морской доблести Гаджиево.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/