Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 13:30
На центральной площади Гаджиево появится памятник Герою Советского Союза, легендарному моряку-подводнику Магомеду Гаджиеву
Именно здесь в городе традиционно проходят военные парады и торжественные мероприятия, и установка памятника придаст этому месту особое историческое и патриотическое значение.
Бюст будет отлит из бронзы на заводе имени Гаджиева в Махачкале. Все расходы на изготовление памятника — 2,1 млн рублей возьмёт на себя благотворитель. Муниципальные власти обеспечат установку постамента и благоустройство прилегающей территории.
Торжественное открытие памятника планируется приурочить ко Дню города в сентябре 2025 года.
Проект станет важным вкладом в сохранение памяти о подвиге Магомеда Гаджиева — командира подводной лодки, имя которого с гордостью носит город морской доблести Гаджиево.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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