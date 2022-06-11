На центральной площади Мурманска состоится праздничный концерт ко Дню России

Основное праздничное народное гулянье в честь Дня России в Кольском Заполярье состоится 12 июня на площади Пять Углов в Мурманске.

С 11.00 у конгресс-отеля «Меридиан» будет работать детская игровая площадка с аттракционами, батутами, электромобилями. В 12.00 на улице Ленинградской праздничную программу представит Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области. Северяне и гости Мурманска смогут посетить выставку специальной техники и вооружения, увидеть торжественное прохождение маршем парадных расчётов, показательные выступления и роты почетного караула, а также выступления музыкального ансамбля. На площадке будет работать полевая кухня.

В это же время на площади Пять Углов будут работать развлекательные интерактивные площадки: интеллектуальная игровая площадка «Кот учёный», интерактивная программа шатёр «Караоке», где будут звучать песни о Родине и о Кольском Заполярье, площадка «Русские витязи» с показательными выступлениями богатырей. На улице Воровского будет организована выездная торговля для детей и взрослых.

Также с 12.00 справа от главной сцены на Пяти Углах национально-культурные общественные объединения Дома Дружбы Мурманской области ждут гостей праздника на Этноплощадке. Здесь будут проходить мастер-классы «Саамский оберег», молдавский весенний амулет «Мэрцишор», «Поморская козуля», а также выставки и игры, будет работать творческая площадка для малышей и многое другое.

С 14.00 до 16.00 на главной сцене Мурманской области состоится праздничный гала-концерт с участием лучших художественных коллективов заполярной столицы, а также ансамблей «Россия» и «Сполохи» Дворца культуры им. С.М. Кирова. Подарком для гостей праздника станет выступления «Хора русской армии» из Санкт-Петербурга.

С подробной программой праздника можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что 12 июня народные гулянья также пройдут в муниципалитетах Мурманской области, кроме того, тематические мероприятия в преддверии Дня России организованы в областных учреждениях культуры, сообщает Министерство культуры Мурманской области.