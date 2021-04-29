На центральных экранах в Санкт-Петербурге покажут ролик об отдыхе в Мурманской области

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и правительством Санкт-Петербурга с 1 мая на пяти экранах в Санкт-Петербурге будет транслироваться презентационный ролик об отдыхе на Крайнем Севере.

«Это уже вторая кампания по трансляции роликов об отдыхе в Мурманской области. Каждые 20 минут будет повтор. Благодарим комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и команду правительства Санкт-Петербурга за предоставленную возможность», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Экраны, на которых будет организована трансляция, расположены на площади Восстания у Московского вокзала, на Ждановской набережной, на Набережной реки Мойки, 57 (угол с Невским проспектом), на Лиговском проспекте, 149 и на Московском проспекте, 105.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, до 15 июня туристы могут отправиться на отдых по России, в том числе в Мурманскую область, с возвратом до 20 тысяч рублей от стоимости путевки. Подробные условия на сайте мирпутешествий.рф.