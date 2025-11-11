На церемонии закрытия международного кинофестиваля «Северный характер» объявлены победители конкурса «Зелёный экран»

В рамках международного кинофестиваля «Северный характер» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса экологичного кинопроизводства «Зелёный экран». Проект, который реализуется с 2024 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – Жить!», стал уникальной для России площадкой по продвижению принципов экологически устойчивого кинопроизводства.

В состав авторитетного жюри вошли представители Министерства культуры Мурманской области, Министерства природных ресурсов и экологии региона, эксперты общественных советов при ведомствах и специалисты Центра развития кинопроизводства Мурманской области.

Конкурсная комиссия оценивала проекты по целому ряду экологических критериев, в том числе организацию раздельного сбора отходов на съёмочных площадках, проведение субботников после завершения съёмок, повторное использование декораций и материалов, а также применение энергосберегающих технологий в процессе производства.

«Кольское Заполярье стало первопроходцем в продвижении концепции создания кино с заботой о природе. Программа «Зелёный экран» – это не только стимул для кинематографистов создавать контент осознанно и с минимальным ущербом для экологии, но и важный вклад в формирование новой культуры кинопроизводства в России», – отметила министр культуры Ольга Обухова.

В номинации «Полнометражный игровой фильм» победителем стала картина «По-братски» продюсерского центра «Молодёжные инициативы». Второе место заняла лента «Лёд одиночества» Надежды Сабо, третье – «Ушедшие в метель» кинокомпании «Русич».

Лучшим игровым сериалом признан «Тёплый ветер с севера» от кинокомпании «Гамма». В категории «Короткометражный игровой фильм» победу одержала работа «Беги, река!» Анастасии Остапенко.

Среди короткометражных документальных фильмов первое место заняла картина «Дело №...» студии «Волшебная гора», второе – «История одной песчинки» киностудии «20 лет». В номинации «Телепрограмма» победителем стало реалити-шоу «Дальневосточный дзен» от «Кинозавода», диплом второй степени получила программа «Мировой вояж» компании «СКТС».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, проект «Зелёный экран» вошёл в число 1000 лучших инициатив на всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени» по результатам отбора из 35000 заявок со всей страны. Инициатива включает три ключевых компонента: калькулятор углеродного следа «Кладония», руководство по экологичным съемкам в Арктике и конкурс «Зелёный экран». Проект реализуется при поддержке правительства Мурманской области и получил экспертную поддержку Агентства стратегических инициатив.

Фестиваль организован Продюсерским Центром «Северный характер» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556719/#&gid=1&pid=1