На чемпионате и первенстве Мурманской области по тхэквондо МФТ разыграли 36 комплектов наград

В мурманском легкоатлетическом манеже состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по тхэквондо МФТ. Спортсменам предстояло побороться за медали соревнований в дисциплинах «туль» и «разбивание досок».

В областном чемпионате были разыграны семь комплектов наград. Победу в своих весовых категориях одержали Софья Пискунова, Андрей Богомолов, Никита Роик и Ирина Кишмерешкина. Серебряные награды завоевали Павел Панческо, Ольга Теплюк, Ирина Кишмерешкина, Виктор Пономарев-Рунов, Никита Роик и Алиса Малова. «Бронза» досталась Андрею Богомолову, Егору Головченко, Ирине Кишмерешкиной, Виталию Горнаеву, Ольге Теплюк и Анастасии Ильиных.

В рамках первенства Мурманской области по тхэквондо разыгрывались 29 комплектов медалей.

«Золото» среди юношей и юниоров в своих весовых и возрастных категориях завоевали Артемий Рогачев, Лев Борисов, Александр Кишмерешкин, Елисей Лукович, Никита Спирнов, Демид Аханов, Герман Власов, Егор Сидоров, Данил Круглов, Савелий Богданов, Андрей Ушаков, Зераддин Гейдаров, Родион Москалев, Атабай Гейдарли и Савелий Рушковский.

В зачёте девушек и юниорок победителями областного первенства стали Софья Маринова, Екатерина Высоцкая, Евгения Саванкова, Милана Гратте, Стефания Иванова, Александра Роик, Анастасия Заика, Анастасия Рунова-Пономарева и Дарья Марченко.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/