На чемпионате России по плаванию пловец из Полярных Зорь Павел Самусенко завоевал «серебро» и «бронзу»

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. Павел Самусенко стал бронзовым призёром на дистанции 100 метров на спине и серебряным призёром на дистанции 50 метров на спине с личным рекордом 24,28, который является вторым результатом сезона в мире.

Как сообщает региональное Министерство спорта, недавно Павлу было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». Приказ о присвоении почётного спортивного звания заполярному спортсмену подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Фото: https://gov-murman.ru