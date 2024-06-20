На «чёрную» зарплату мужчины соглашаются в 1,5 раза чаще женщин

42% россиян не согласны на «серую» зарплату и работу без оформления с оплатой в конверте, 37% готовы рассмотреть такой вариант. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В настоящее время, когда на рынке труда наблюдается дефицит кадров, соискатели стали более требовательными. 42% респондентов не будут рассматривать предложения о работе с неофициальным оформлением или «серой» зарплатой. В противовес им 37% опрошенных выразили готовность принять такие условия. Нужно отметить, что с июля прошлого года число не согласных на «чёрные» и «серые» схемы оформления превышает количество согласных.

Мужчины почти в 1,5 раза чаще женщин готовы работать неофициально или полуофициально: 43% против 30% соответственно. Россияне в возрасте от 35 до 44 лет соглашаются на подобные условия чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (40%). Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей выражали готовность рассмотреть работу с «серой» или «чёрной» оплатой чаще тех, кто зарабатывает больше (41%).

Время проведения опроса: 27 мая — 11 июня 2024 года.