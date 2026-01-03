На четыре девочки всего один мальчик: в Мурманской области первый малыш 2026 года появился на свет в Оленегорске

Первый день нового года в Мурманской области начался с радостного и символичного события — рождения первого в регионе ребёнка 2026 года. В Оленегорске в 2.26 в семье Анны Агаповой на свет появилась здоровая девочка. Малышку назвали Евой, её вес составил 3370 граммов, рост — 50 сантиметров.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил маму с рождением дочери. Он передал новогодние подарки и пожелал малышке крепкого здоровья, а её родителям — сил, радости и спокойствия.

Всего 1 января в Мурманской области на свет появились пять малышей: четыре девочки и один мальчик.

Также Андрей Чибис посетил открытый в декабре после капитального ремонта главный корпус Перинатального центра, где теперь располагается современный «Центр охраны здоровья семьи и репродукции». Губернатор осмотрел новые кабинеты, оснащённые передовым оборудованием, в том числе для медико-социальной поддержки и репродуктивного здоровья.

«Самое главное — мы здесь не просто строим стены или закупаем оборудование. В этом году я лично видел прежнее состояние этой консультации, и именно тогда было принято принципиальное решение о полной модернизации. Мы создаём не просто медицинское учреждение, а современное пространство для наших женщин, где каждая деталь работает на одну цель: дать нашим северянкам уверенность, безопасность и комфорт в самый важный период их жизни. Если требуются дополнительные исследования — они проводятся здесь же, в рамках центра», - отметил губернатор Мурманской области.

Модернизация прошла в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш». Он способствует улучшению демографической ситуации в Кольском Заполярье, где создают комфортные условия для семей региона на всех этапах — от планирования ребёнка до его рождения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560265/#&gid=1&pid=8

Видео: https://vk.com/clip537777114_456243989