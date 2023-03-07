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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.23 11:45

На что россияне жаловались Центробанку в 2022 году

За 2022 год количество жалоб, отправленных россиянами в адрес Центробанка, существенно выросло. Они были связаны не только с предоставлением финансовых услуг, но и с навязыванием платных сервисов или недействующих акций, обманами со стороны страховых компаний и проблемами инвестирования.

В чем виноваты банки?

На сайте «Кредит Экспресс» указывается, что почти 30 тысяч жалоб были связаны с деятельностью банков. 2022 год ознаменовался проблемами в сфере снятия и переводов иностранной валюты, были определенные трудности в реструктуризации и предоставлении кредитных каникул. Если говорить об этих проблемах, на них жалоб поступало больше всего. Зато в остальных сферах россияне стали жаловаться на работу банков меньше на 5,6%.

Во многом это происходит из-за усиления поведенческого надзора Центробанка за соблюдением финансовых организаций норм закона. Например, банки и МФО должны отказаться от навязывания платных сервисов, которые автоматически активируются при оформлении кредита или ипотеки.

О проблемах в страховании

Примерно на 30% выросло количество недовольных действиями страховых компаний. Чаще всего речь шла об ОСАГО. Например, клиенты не могли получить точных расчётов или организовать ремонт автомобиля, так как в стране не было запасных частей, сроки ремонтных работ затягивались. Всё это, по словам экспертов, было вызвано не самой стабильной экономической ситуацией в стране.

Жалобы на МФО

Если раньше МФО всегда были в центре негативных отзывов со стороны россиян, в 2022 году на них поступило на 5% меньше жалоб, чем годом ранее. Стали реже обращаться заёмщики, с которых пытались связаться из-за просроченной задолженности. При этом жаловаться на мошеннические действия в секторе МФО стали чаще. Основной проблемой клиентов стало оформление на их имя займов, при этом персональными данными мошенники завладевали незаконным путем.

Центробанк постоянно ужесточает требования к МФО и проверке потенциальных клиентов, вводя все новые параметры оценки их платежеспособности. Также в качестве регулятивной меры планируется введение механизма самозапрета.

Мисселинг

Набрал обороты популярности в 2022 году так называемый мисселинг, говорящий о намеренном введении в заблуждение клиентов и предоставлении им некорректной информации о товаре или услуге. Количество обманных действий со стороны финансовых организаций выросло на 40%: они были связаны с некорректной продажей паев ПИФ, полисов страхования жизни и некоторых других предложений.

Фото: https://cbr.ru/about_br/brandbook/

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