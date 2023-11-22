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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.23 14:00

На что уходят зарплаты жителей СЗФО? Еда и ипотека «съедают» большую часть дохода людей

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей, попросив их назвать две самые большие статьи расходов за месяц. Выяснилось, что большая часть зарплаты уходит на еду и аренду жилья (ипотеку).

54% опрошенных жителей регионов СЗФО сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц – это покупка еды. Кстати, это на 5% больше, чем в среднем по РФ. В разрезе профессий большую часть зарплаты на еду чаще всего расходуют представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56%), а реже всего – из сферы «Розничная торговля» (30%).

На втором месте куда чаще всего уходит зарплата местных жителей – ипотека или аренда жилья, так ответили 39%. Такие расходы наиболее свойственны работникам транспортно-логистической сферы, а также сотрудникам безопасности (по 25% в каждой сфере).

На коммунальные платежи уходит большая часть зарплаты еще у 29% опрошенных. Ещё 24% - тратят кровные на выплату кредитов (не ипотечных), 16% - на детей, еще 13% - на транспорт и/или автомобиль, 8% - на лечение и лекарства, 9% - на одежду и обувь, на образование (4%), а также связь, телевидение и интернет (2%).

Напомним, другое исследование hh.ru показало, что 79% опрошенных не довольны своей зарплатой в 2023 году. По сравнению с 2021 доля людей, которым не хватает зарплаты, выросла на 32%.

На фоне такой ситуации, а также параллельно развивающейся борьбе за дефицитные кадры, работодатели, ради удержания текущих и привлечения новых кадров, стараются повышать зарплаты сотрудникам. Так, согласно данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», до конца 2023 года планируют пересмотреть зарплату своих сотрудников в сторону увеличения 23% компаний в регионах СЗФО. Увеличение планируется в среднем на 6% к текущей зарплате. То есть средняя зарплата местного жителей СЗФО может ещё немного вырасти до конца года.

Регион

 

 

Предлагаемая зарплата на данный момент

Запланирован пересмотр на…

Возможный

уровень дохода после пересмотра

Архангельская область

44 901 ₽

6%

47 600 ₽

Вологодская область

40 197 ₽

6%

42 600 ₽

Калининградская область

41 794 ₽

6%

44 300 ₽

Ленинградская область

50 761 ₽

6%

53 800 ₽

Мурманская область

53 391 ₽

6%

56 600 ₽

Ненецкий АО

64 470 ₽

6%

68 350 ₽

Новгородская область

41 920 ₽

6%

44 470 ₽

Псковская область

39 677 ₽

6%

42 060 ₽

Республика Карелия

44 777 ₽

6%

47 450 ₽

Республика Коми

48 711 ₽

6%

51 650 ₽

Санкт-Петербург

60 265 ₽

7%

64 500 ₽

Отметим, что наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы «Наука, образование» (14%), на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%), а на обучение – «Искусство, развлечения, массмедиа» (13%). О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (16%).

Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

 

Комментарии

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