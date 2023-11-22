На что уходят зарплаты жителей СЗФО? Еда и ипотека «съедают» большую часть дохода людей
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей, попросив их назвать две самые большие статьи расходов за месяц. Выяснилось, что большая часть зарплаты уходит на еду и аренду жилья (ипотеку).
54% опрошенных жителей регионов СЗФО сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц – это покупка еды. Кстати, это на 5% больше, чем в среднем по РФ. В разрезе профессий большую часть зарплаты на еду чаще всего расходуют представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56%), а реже всего – из сферы «Розничная торговля» (30%).
На втором месте куда чаще всего уходит зарплата местных жителей – ипотека или аренда жилья, так ответили 39%. Такие расходы наиболее свойственны работникам транспортно-логистической сферы, а также сотрудникам безопасности (по 25% в каждой сфере).
На коммунальные платежи уходит большая часть зарплаты еще у 29% опрошенных. Ещё 24% - тратят кровные на выплату кредитов (не ипотечных), 16% - на детей, еще 13% - на транспорт и/или автомобиль, 8% - на лечение и лекарства, 9% - на одежду и обувь, на образование (4%), а также связь, телевидение и интернет (2%).
Напомним, другое исследование hh.ru показало, что 79% опрошенных не довольны своей зарплатой в 2023 году. По сравнению с 2021 доля людей, которым не хватает зарплаты, выросла на 32%.
На фоне такой ситуации, а также параллельно развивающейся борьбе за дефицитные кадры, работодатели, ради удержания текущих и привлечения новых кадров, стараются повышать зарплаты сотрудникам. Так, согласно данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», до конца 2023 года планируют пересмотреть зарплату своих сотрудников в сторону увеличения 23% компаний в регионах СЗФО. Увеличение планируется в среднем на 6% к текущей зарплате. То есть средняя зарплата местного жителей СЗФО может ещё немного вырасти до конца года.
|
Регион
|
Предлагаемая зарплата на данный момент
|
Запланирован пересмотр на…
|
Возможный
уровень дохода после пересмотра
|
Архангельская область
|
44 901 ₽
|
6%
|
47 600 ₽
|
Вологодская область
|
40 197 ₽
|
6%
|
42 600 ₽
|
Калининградская область
|
41 794 ₽
|
6%
|
44 300 ₽
|
Ленинградская область
|
50 761 ₽
|
6%
|
53 800 ₽
|
Мурманская область
|
53 391 ₽
|
6%
|
56 600 ₽
|
Ненецкий АО
|
64 470 ₽
|
6%
|
68 350 ₽
|
Новгородская область
|
41 920 ₽
|
6%
|
44 470 ₽
|
Псковская область
|
39 677 ₽
|
6%
|
42 060 ₽
|
Республика Карелия
|
44 777 ₽
|
6%
|
47 450 ₽
|
Республика Коми
|
48 711 ₽
|
6%
|
51 650 ₽
|
Санкт-Петербург
|
60 265 ₽
|
7%
|
64 500 ₽
Отметим, что наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы «Наука, образование» (14%), на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%), а на обучение – «Искусство, развлечения, массмедиа» (13%). О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (16%).
Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.