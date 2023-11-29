На что в резюме смотрит работодатель

Статистика показывает, что в конце осени люди начинают чаще искать работу. Так, за последний месяц в целом по стране соискатели разметили или обновили более 4 млн резюме. Рост соискательской активности: +3%. Аналитики hh.ru предполагают, что в ближайшие недели люди могут искать работу чаще.

Что делать тем, кто прямо сейчас выходит на рынок и рассылает резюме? Как сделать его максимально интересным для компаний? Мы собрали мнения работодателей о том, на что компании в первую очередь обращают внимание в резюме и как оценивают эти пункты. Самыми важными оказались опыт, число мест работы и фотография.

Фотография: она должна быть и лучше бы серьезная, но не из паспорта

• Любая иллюстрация привлекает внимание, и к резюме это тоже относится.

• По фотографии рекрутер оценивает ваш вкус и принадлежность к корпоративной культуре. Но фото, где вы в купальнике или сидите на шпагате, не лучший выбор.

• Выбирая фото, почитайте о компании, в которую планируете устроиться.

• Если отправляете резюме в банк или на госслужбу, фотография в повседневной одежде точно будет неуместна.

• Резюме с фотографией всегда лучше запоминается, но неудачно подобранные изображения могут навредить кандидатам.

• Работодателю достаточно простого фото в формате 3x4, где хорошо видно лицо. Желательно открыто улыбаться.

Некоторые уверены, что фотография кандидата важна только при поиске специалистов, чья работа предполагает общение с людьми. Но не все работодатели так считают. Фото для IT-специалистов тоже важно. По нему можно понять, на каком уровне у человека навык презентации самого себя. Кандидат должен хорошо заполнить свое резюме. Если вы не приложили фото, значит, либо забыли, то есть халатно отнеслись к ответственному шагу, либо просто не захотели этого делать — просто живете по принципу «и так сойдет». Некоторые компании могут подумать, что им такие кандидаты не нужны.

Количество мест работы: компании ждут стабильных

• На этот пункт смотрят все работодатели без исключения. И чаще всего кандидаты с большим числом записей в трудовой за короткий срок не вызывают у них доверия.

• В ходе опроса работодатели заявили: если человек ежегодно переходит из одной компании в другую, это значит, что он не привык терпеливо прокладывать свой путь вверх по карьерной лестнице.

• Бизнес заинтересован в привлечении в команду сотрудников на долгосрочную перспективу, которые станут носителями культуры системы и будут планомерно повышать свой уровень.

• Если человек меняет работодателей каждые 7–12 месяцев, то это весомый повод отказаться от рассмотрения его кандидатуры, по словам опрошенных компаний.

Частая смена работу может ещё заставить думать компанию, что человек преследует только личные интересы. И наоборот, работодатели отмечали, если в резюме они видят несколько мест работы, но долгосрочных, с карьерным ростом, то скорее всего, перед ними человек-трудяга, который ищет стабильность и готов стараться и расти.

Опыт работы: обязанности, должность и предыдущие работодатели

В каждой компании требования к опыту разные. Тем не менее соответствие опыта кандидата желаемой должности — главный «фильтр» почти для всех работодателей.

«Вы удивитесь, как часто мы получаем резюме следующего содержания: «Я всю жизнь проектировал космические корабли, но мечтаю стать IT-аналитиком», — отмечает представитель крупной ИТ-компании. — «Требуемого опыта нет, ничему новому не учился, надеюсь, вы меня всему научите, мне нравятся роботы», — вот так примерно выглядят резюме подобных соискателей».

Работодатели часто оценивают также предыдущие места работы. «Есть определенные сферы бизнеса, оправиться от работы, в которых очень сложно, — отмечает работодатель из сферы консалтинга». — Это своеобразная профессиональная деформация, после которой нужна реабилитация. Например, автосалоны премиум-брендов с неохотой берут на работу бывших менеджеров по продажам отечественных авто и частных перекупщиков с огромным опытом перегона автомобилей из Европы».

• Если соискатель претендует на высокую позицию, он должен иметь 5–10 лет практики.

• Прошлые обязанности и достижения стоит описать максимально подробно, с названиями компаний и именами людей, с которыми вы сотрудничали.

Основатель PR-компании отмечает: «Сейчас молодые специалисты замахиваются сразу на начальника отдела, имея за спиной два года опыта после института. Мы также обращаем внимание на перечень задач, выполняемых кандидатом. Даже если человек работал в крупной известной компании, но его обязанности в корне отличались от тех, с которыми ему придется справляться, он может рассчитывать только на начальную позицию».

• Перечислите конкретные проекты, над которыми работали: знакомое имя или проект могут стать подсказкой для работодателя.

• Должность, на которую вы претендуете, в идеале должна слово в слово соответствовать заявленной в вакансии.

• Если вы рассматриваете несколько позиций в разных компаниях, не поленитесь сделать резюме для каждой.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».