На цифровой платформе для МСП запущен сервис «Производственная кооперация и сбыт»

На цифровой платформе МСП запущен сервис «Производственная кооперация и сбыт», который объединяет отечественных поставщиков и заказчиков из России и зарубежных стран. Новый инструмент продвижения продукции или поиска необходимых товаров предлагает АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в рамках мер государственной поддержки российской промышленности.

Сервис, как и весь функционал Цифровой платформы МСП, предоставляется пользователям бесплатно и содержит несколько модулей.

«Реестр промышленных компаний» - это открытая база поставщиков сегмента МСП со всей России. Более 24 000 предприятий уже состоят в реестре и открыты для запросов от заказчиков. Разместить информацию о компании и продукции в реестре субъекты малого и среднего предпринимательства могут после авторизации на Цифровой платформе МСП с помощью портала Госуслуг. Информация о каждой компании представлена в реестре в виде карточки, которая, помимо наименования и реквизитов компании, содержит сведения о видах деятельности, кодах ОКПД2 и наименованиях производимой продукции, а также дополнительные сведения о производстве и контактные данные.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в модуле «Производителям непродовольственных товаров: стать поставщиком ритейлеров и производителей» можно узнать, какие непродовольственные товары и комплектующие требуются крупным производственным и торговым компаниям прямо сейчас. Модуль содержит актуальную информацию о более чем 5500 запросах торговых сетей и крупных производственных компаний из России и из-за рубежа на покупку комплектующих, сырья, компонентов и другой промышленной продукции, а также непродовольственных товаров.

Фото: https://gov-murman.ru