На цифровой платформе МСП запущен сервис «Гид по закупкам»

На цифровой платформе МСП запущен специальный электронный сервис «Гид по закупкам», который сделает процедуру закупок для малых и средних предпринимателей понятнее и проще.

Сервис запущен АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За консультацией в «Гид по закупкам» о процедуре закупок по закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» можно обратиться на любом этапе: от поиска закупок, подготовки и подачи заявок до заключения договоров, получения банковских гарантий и, при необходимости, защиты интересов в ФАС и суде, а также по вопросам реализации крупнейшими заказчиками программ развития («выращивания») и заключения офсетных договоров. Тем самым бизнесмены получат возможность разобраться в процедуре закупок у крупных государственных компаний, причём помощь будет бесплатной.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, получить консультацию можно как по телефону, так и в письменном виде. Услуга оказывается бесплатно. Приём заявок доступен на цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Сервисы».

Фото: https://gov-murman.ru