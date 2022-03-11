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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.22 12:30

На цифровой платформе МСП.РФ можно заказать программное обеспечение с 50-процентной скидкой

Цифровая платформа МСП.РФ расширяет число онлайн-сервисов – пользователям стал доступен заказ более 112 программных продуктов со скидкой 50%. Оставить заявку на российское программное обеспечение (ПО) за половину стоимости может любой представитель малого и среднего бизнеса, а также ИП.

Для оформления заказа достаточно быть зарегистрированным на цифровой платформе МСП.РФ, а компания должна находиться в Едином реестре малого и среднего предпринимательства. Никакие дополнительные документы не нужны.

Своё программное обеспечение на платформе уже разместили 28 российских разработчиков, оно охватывает самые разные сферы: розничную торговлю, бытовые и гостиничные услуги, туризм, автомобильный и ресторанный бизнес, медицину, транспорт и логистику, строительство, фермерство и другие.

Для удобства пользователей на платформе есть подбор нужного продукта по заданным параметрам. В будущем перечень поставщиков и доступных программ будет расширяться. Главное условие размещения на сервисе – ПО должно быть полностью российским.

«Решение о предоставлении 50-процентной скидки на российское программное обеспечение стало своевременным и востребованным среди предпринимателей. Более того, в нынешних условиях это фактически антикризисная мера. Интеграция этого сервиса в цифровую платформу делает приобретение программ со скидкой более удобным и доступным. Это поможет малому и среднему бизнесу повысить эффективность работы и снизить свои издержки», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, цифровая платформа МСП.РФ создана и развивается в рамках реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на платформе, помимо заказа ПО с 50-процентной скидкой, доступно еще 11 федеральных сервисов. Кроме того, порядка полусотни мер поддержки на портал МСП.РФ интегрировали региональные власти.

Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса была запущена в 2021 году Минцифры РФ и РФРИТ. Она позволяет покупать облачное ПО отечественных производителей вдвое дешевле их рыночной цены. За прошлый год по программе поддержки цифровизации МСП предприниматели приобрели около 100 тысяч лицензий со скидкой.

 

 

 

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