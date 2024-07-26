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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.24 17:00

На Цифровой платформе МСП.РФ работает обновленный сервис «Производственная кооперация и сбыт»

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в рамках мер государственной поддержки российской промышленности запустило сервис «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.РФ.

Сервис объединяет отечественных поставщиков и заказчиков в условиях необходимости импортозамещения. Опция предоставляется пользователям бесплатно. В 2024 году было проведено обновление функционала сервиса.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, пользователям раздела «Реестр промышленных компаний» стали доступны:

- обновленный перечень основных видов деятельности субъектов MCП для включения в Реестр промышленных компаний;

- классификатор продукции по модели Единого каталога товаров, работ, услуг (EKTPУ);

- карточки товаров (с фото), обновленный состав информации о компании и производимой продукции;

- чат с компаниями из Реестра с возможностью пересылки файлов и уведомлениями на адрес электронной почты;

- система рекомендаций похожих товаров (услуг) других компаний из Реестра;

- подписка на уведомления о новых товарах в Реестре по заданным параметрам (возможность настройки до 5 подписок);

- расширенный функционал по поиску информации;

В разделе «Стать поставщиком ритейлеров и производителей» стали доступны:

- функционал для самостоятельного размещения потребностей авторизованными пользователями;

- уведомление пользователей о публикации новых потребностей в формате подписки (возможность настройки до 5 подписок);

- отдельные страницы для каждой номенклатурной позиции потребностей (индивидуальные ссылки);

- возможность для руководителя организации назначить ответственного сотрудника для работы с Сервисом.

Сервис доступен по ссылке.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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