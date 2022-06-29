На данный момент в регионе действует 64 вида социальных выплат - отчёт губернатора перед депутатами регионального парламента

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил депутатам регионального парламента ежегодный отчёт о деятельности областного правительства. Особое внимание глава региона уделил социальным мерам поддержки. Как сообщил Андрей Чибис, Мурманская область всегда была социально ориентированным субъектом РФ и сегодня полностью оправдывает этот статус, выполняя все взятые на себя социальные обязательства.

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил депутатам регионального парламента ежегодный отчёт о деятельности областного правительства. Особое внимание глава региона уделил социальным мерам поддержки. Как сообщил Андрей Чибис, Мурманская область всегда была социально ориентированным субъектом РФ и сегодня полностью оправдывает этот статус, выполняя все взятые на себя социальные обязательства.

«Полярки с первого дня, трудоустройство подростков, поддержка тех, кто нуждается в этом – важно, что нам удается увеличивать объём социальной поддержки. Те решения, которые мы с вами принимаем – активно реализовываются. Социальная поддержка – это инвестиции в будущее», – подчеркнул губернатор

Губернатор отметил, что условия предоставления мер социальной поддержки постоянно совершенствуются и видоизменяются с учётом мнения жителей. На данный момент в регионе действует 64 вида социальных выплат. В Мурманской области более 340 тысяч человек получают социальную поддержку.

Так, в рамках национального проекта «Демография» на материальные выплаты семьям направлено 1,7 млрд рублей. 4,5 тысячи семей получили выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей (до достижения ребенком возраста 3 лет), а также порядка 6 тыс. нуждающихся семей получили выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, уникальной мерой поддержки является региональная ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. В 2022 году поменялся подход к определению размера ежемесячной выплаты. Теперь она составляет 75 процентов величины прожиточного минимума для детей. С 1 июня 2022 года сумма равна 16186,5 рубля. По инициативе губернатора с 1 июля все женщины, независимо от возраста, родившие первого ребенка, будут получать «Зарплату мамы» до достижения ребенком 1,5 лет. Снятие возрастных ограничений даст возможность всем мамам, проживающим в регионе или переехавшим, вне зависимости от уровня дохода получать региональную меру поддержки вплоть до достижения ребёнком полутора лет.

В 2021 году ежемесячная денежная выплата произведена 1359 женщинам (за I квартал 2022 года – 1502 женщинам, всего с начала реализации ежемесячную выплату получили 3493 семей). Общая сумма выплаченных средств в 2021 году составила 249 млн рублей (в I квартале 2022 года – 63 млн рублей).

Фото и видео: https://vk.com/chibis.andrey