На День рыбака в центре Мурманска пройдёт концерт и развернётся рыбная ярмарка

В областном центре в близи дома №11 по улице Воровского 8 и 9 июля будет работать мобильная ярмарка «Наша рыба» и интерактивная площадка. Гости смогут приобрести свежую, копчёную, замороженную рыбу, пресервы и морские деликатесы. Кроме того, можно будет отведать блюда арктической кухни с автолавок «Камбуз». Время работы ярмарки - с 12.00 до 20.00.

В воскресенье, 9 июля, на главной сцене города запланирована концертная программа. Выступления творческих коллективов начнутся в 15.00 на площади Пять Углов. Специальные гости дня: группа «Дюна» и Наталья Сенчукова.

Организаторы мероприятия – правительство Мурманской области совместно с администрацией города Мурманска и АНО «Мурманконгресс», партнёры – компания «Норебо», Союз рыбопромышленников Севера.