На девяти дорогах Мурманской области завершено опережающими темпами асфальтирование по плану 2022 года

Вчера на оперативном совещании в правительстве региона министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин сообщил о завершении ремонтных работ на дорогах регионального и местного значения по дорожному нацпроекту.

«В ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году полностью завершена работа на пяти региональных трассах. В высокой степени готовности ремонт моста через реку Умбу, реконструкция путепровода на автодороге Заполярный – Сальмиярви, а также реконструкция моста через реку Мартимъявр, - сообщил министр. - Работы идут в установленных сроках, отклонений от графика в настоящий момент нет».

Как рассказал Артём Гришин, в Мурманске на объектах дорожного нацпроекта фактически работы завершены. На всех 26 объектах отремонтирована проезжая часть, на улице Траловой завершаются работы по устройству тротуаров. Напомним, в Коле работы по нацпроекту 2021 года были завершены досрочно.

Как сообщает областное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на восьми региональных дорогах завершена укладка асфальта в рамках плана дорожного нацпроекта на 2022 год. Ещё одну дорогу опережающими темпами заасфальтировали в Коле. Таким образом, было отремонтировано на 329 тысяч квадратных метров больше, чем по плановым показателям текущего года.