На динамику инфляции в СЗФО в основном оказали влияние увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары

Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2021 года составила 5,81% после 5,35% в июле. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,58%) и России в целом (6,68%). Повышение инфляции в регионе, как и в целом по стране, преимущественно обусловлено ростом издержек и расширением спроса на отдельные непродовольственные товары.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Инфляция 4,49 5,10 5,49 5,35 5,81 Базовая инфляция 4,48 4,60 5,15 5,33 5,69 Прирост цен на Продовольственные товары 3,25 4,69 5,37 4,99 5,58 из них: - плодоовощная продукция -4,79 2,70 5,46 1,02 5,01 Непродовольственные товары 5,45 5,72 6,74 7,09 7,82 Услуги 4,71 4,83 4,14 3,66 3,62 из них: - ЖКХ 5,36 5,28 5,27 5,27 5,23 - пассажирский транспорт 15,22 18,75 12,51 8,63 8,69

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в августе увеличился до 5,58% после 4,99% в июле. Это связано главным образом с повышением издержек сельхозпроизводителей. Увеличение затрат садоводческих предприятий в связи с ростом стоимости удобрений, средств защиты растений и тары, а также удорожание услуг автотранспортных компаний определили замедление снижения цен на яблоки. Рост логистических издержек привел к удорожанию помидоров. Этот же фактор наряду со снижением урожайности (в связи с неблагоприятными погодными условиями) обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на картофель. Увеличение расходов производителей на ветеринарные препараты, минеральные добавки, упаковку и транспортировку, а также ухудшение эпизоотической ситуации привели к ускорению роста цен на свинину. Рост издержек рыболовных компаний, вызванный удорожанием топлива и рыболовного оснащения, обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на рыбные консервы и подорожание разделанной мороженой рыбы.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе увеличился на 0,73 п.п., до 7,82%. Активизация индивидуального жилищного строительства в регионе стимулировала спрос на строительные материалы, что, с учетом географической удаленности региона, в августе (позднее, чем в большинстве регионов округа) привело к увеличению годовых темпов прироста цен на древесно-стружечные плиты и металлочерепицу. Активизация внутреннего туризма при сохранении ограничений на поездки за границу повысила спрос на автомобильное топливо, что определило увеличение годовых темпов прироста цен на бензин.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в августе составил 3,62% после 3,66% месяцем ранее. Стабилизация спроса на поездки на отдых в Турцию (после оживления интереса к этому туристическому направлению в июне из-за возобновления авиасообщения) наряду с открытием других направлений привела к снижению годовых темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма. Вместе с тем проведение в Мурманской области региональных фестивалей привело к ускорению роста цен билетов на проезд в купейном вагоне нефирменного поезда.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в августе увеличилась до 6,58% после 6,34% в июле, но по-прежнему была ниже, чем по России в целом – 6,68%. На динамику инфляции в округе, как и в целом по стране, в основном оказали влияние такие факторы, как увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары.

В России годовая инфляция увеличилась до 6,68%, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса. Тем не менее вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 г., в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.