На динамику инфляции в СЗФО в основном оказали влияние увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары
Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2021 года составила 5,81% после 5,35% в июле. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,58%) и России в целом (6,68%). Повышение инфляции в регионе, как и в целом по стране, преимущественно обусловлено ростом издержек и расширением спроса на отдельные непродовольственные товары.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Апрель
2021
|
Май
2021
|
Июнь
2021
|
Июль
2021
|
Август
2021
|
Инфляция
|
4,49
|
5,10
|
5,49
|
5,35
|
5,81
|
Базовая инфляция
|
4,48
|
4,60
|
5,15
|
5,33
|
5,69
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
3,25
|
4,69
|
5,37
|
4,99
|
5,58
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
-4,79
|
2,70
|
5,46
|
1,02
|
5,01
|
Непродовольственные товары
|
5,45
|
5,72
|
6,74
|
7,09
|
7,82
|
Услуги
|
4,71
|
4,83
|
4,14
|
3,66
|
3,62
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,36
|
5,28
|
5,27
|
5,27
|
5,23
|
- пассажирский транспорт
|
15,22
|
18,75
|
12,51
|
8,63
|
8,69
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в августе увеличился до 5,58% после 4,99% в июле. Это связано главным образом с повышением издержек сельхозпроизводителей. Увеличение затрат садоводческих предприятий в связи с ростом стоимости удобрений, средств защиты растений и тары, а также удорожание услуг автотранспортных компаний определили замедление снижения цен на яблоки. Рост логистических издержек привел к удорожанию помидоров. Этот же фактор наряду со снижением урожайности (в связи с неблагоприятными погодными условиями) обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на картофель. Увеличение расходов производителей на ветеринарные препараты, минеральные добавки, упаковку и транспортировку, а также ухудшение эпизоотической ситуации привели к ускорению роста цен на свинину. Рост издержек рыболовных компаний, вызванный удорожанием топлива и рыболовного оснащения, обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на рыбные консервы и подорожание разделанной мороженой рыбы.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе увеличился на 0,73 п.п., до 7,82%. Активизация индивидуального жилищного строительства в регионе стимулировала спрос на строительные материалы, что, с учетом географической удаленности региона, в августе (позднее, чем в большинстве регионов округа) привело к увеличению годовых темпов прироста цен на древесно-стружечные плиты и металлочерепицу. Активизация внутреннего туризма при сохранении ограничений на поездки за границу повысила спрос на автомобильное топливо, что определило увеличение годовых темпов прироста цен на бензин.
Услуги
Годовой прирост цен на услуги в августе составил 3,62% после 3,66% месяцем ранее. Стабилизация спроса на поездки на отдых в Турцию (после оживления интереса к этому туристическому направлению в июне из-за возобновления авиасообщения) наряду с открытием других направлений привела к снижению годовых темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма. Вместе с тем проведение в Мурманской области региональных фестивалей привело к ускорению роста цен билетов на проезд в купейном вагоне нефирменного поезда.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в августе увеличилась до 6,58% после 6,34% в июле, но по-прежнему была ниже, чем по России в целом – 6,68%. На динамику инфляции в округе, как и в целом по стране, в основном оказали влияние такие факторы, как увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары.
В России годовая инфляция увеличилась до 6,68%, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса. Тем не менее вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 г., в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.