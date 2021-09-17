Мурманск присоединился к проекту «Бумажная помощь»Лаборатория кулинарного искусства «Гастрономическая карта России» открыла «Библиотеку Вкусов» на фестивале «Таврида.АРТ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.21 12:00

На динамику инфляции в СЗФО в основном оказали влияние увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары

Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2021 года составила 5,81% после 5,35% в июле. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,58%) и России в целом (6,68%). Повышение инфляции в регионе, как и в целом по стране, преимущественно обусловлено ростом издержек и расширением спроса на отдельные непродовольственные товары.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Апрель

2021

Май

2021

Июнь

2021

Июль

2021

Август

2021

Инфляция

4,49

5,10

5,49

5,35

5,81

Базовая инфляция

4,48

4,60

5,15

5,33

5,69

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

3,25

4,69

5,37

4,99

5,58

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

-4,79

2,70

5,46

1,02

5,01

Непродовольственные товары

5,45

5,72

6,74

7,09

7,82

Услуги

4,71

4,83

4,14

3,66

3,62

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

5,36

5,28

5,27

5,27

5,23

    - пассажирский транспорт

15,22

18,75

12,51

8,63

8,69

Источник: Росстат

 

Продовольственные товары

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в августе увеличился до 5,58% после 4,99% в июле. Это связано главным образом с повышением издержек сельхозпроизводителей. Увеличение затрат садоводческих предприятий в связи с ростом стоимости удобрений, средств защиты растений и тары, а также удорожание услуг автотранспортных компаний определили замедление снижения цен на яблоки. Рост логистических издержек привел к удорожанию помидоров. Этот же фактор наряду со снижением урожайности (в связи с неблагоприятными погодными условиями) обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на картофель. Увеличение расходов производителей на ветеринарные препараты, минеральные добавки, упаковку и транспортировку, а также ухудшение эпизоотической ситуации привели к ускорению роста цен на свинину. Рост издержек рыболовных компаний, вызванный удорожанием топлива и рыболовного оснащения, обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на рыбные консервы и подорожание разделанной мороженой рыбы.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе увеличился на 0,73 п.п., до 7,82%. Активизация индивидуального жилищного строительства в регионе стимулировала спрос на строительные материалы, что, с учетом географической удаленности региона, в августе (позднее, чем в большинстве регионов округа) привело к увеличению годовых темпов прироста цен на древесно-стружечные плиты и металлочерепицу. Активизация внутреннего туризма при сохранении ограничений на поездки за границу повысила спрос на автомобильное топливо, что определило увеличение годовых темпов прироста цен на бензин.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в августе составил 3,62% после 3,66% месяцем ранее. Стабилизация спроса на поездки на отдых в Турцию (после оживления интереса к этому туристическому направлению в июне из-за возобновления авиасообщения) наряду с открытием других направлений привела к снижению годовых темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма. Вместе с тем проведение в Мурманской области региональных фестивалей привело к ускорению роста цен билетов на проезд в купейном вагоне нефирменного поезда.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в августе увеличилась до 6,58% после 6,34% в июле, но по-прежнему была ниже, чем по России в целом – 6,68%. На динамику инфляции в округе, как и в целом по стране, в основном оказали влияние такие факторы, как увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары.

В России годовая инфляция увеличилась до 6,68%, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса. Тем не менее вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 г., в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На динамику инфляции в СЗФО в основном оказали влияние увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро – почти на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Северяне смогут не платить за техосмотр автомобилей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика