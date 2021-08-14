На Дне арктического инвестора представили инвестиционного уполномоченного Кандалакшского района

Корпорация развития Мурманской области совместно с администрацией Кандалакшского района провели выездной День арктического инвестора в Кандалакше. В ходе мероприятия руководитель Корпорации Светлана Панфилова представила инвестиционного уполномоченного района Наталью Золотову.

Наталья Золотова занимает должность заместителя главы Кандалакшского района и в качестве омбудсмена помогает взаимодействию инвестора с Корпорацией и органами власти.

«Благодаря деятельности инвестиционных уполномоченных мы уже видим, что намного улучшился контакт с муниципалитетами. Благодарим за работу и желаем не останавливаться на достигнутом», – отметила Светлана Панфилова.

«Очень надеемся, что институт инвестиционных уполномоченных будет и дальше развиваться. Мы видим, как активизируется интерес к Кандалакше со стороны бизнеса, и будем помогать всем заинтересованным в развитии нашего района», – подчеркнула Наталья Золотова.

Также Светлана Панфилова рассказала, как строится работа с инвесторами и ведется сопровождение инвестпроектов в Мурманской области – с момента первого обращения до запуска проекта.

«Корпорация развития – это «одно окно» в работе с инвесторами по привлечению инвестиций на всей территории Мурманской области. Мы нацелены на улучшение инвестиционного климата во всех муниципалитетах, стараемся с предпринимателями быть на «ты», показать, как можно решить вопросы, с которыми они сталкиваются при реализации проектов. И в том числе помогаем адресно обратиться к органам власти», – рассказала Светлана Панфилова.

Сегодня в Кандалакшском районе на сопровождении Корпорации находится девять проектов, среди которых проекты, включённые в план «На Севере – жить. 2030» – такие, как проект строительства школы на 500 мест в Алакуртти, перевооружение Беломорской нефтебазы и порта Витино.