На должность директора по производству Мурманского морского торгового порта назначен Андрей Ризниченко

Андрей Васильевич родился в 1970 году. Закончил Мурманское мореходное училище по специальности штурман, получил высшее образование в области менеджмента в Московском гуманитарно-экономическом институте.

С 1994 года работает в Мурманском морском торговом порту. Начинал свой трудовой путь с должности стивидора, с 2000-го по 2005-й работал заместителем начальника 2 грузового района по коммерческой работе, затем назначен заместителем начальника района по эксплуатации, позднее перешёл на должность начальника первого грузового района. С 2023-го занимал должность заместителя директора по производству и в октябре 2024 года назначен директором по производству.

Андрей Ризниченко награждён благодарностью Министра транспорта Российской Федерации, имеет несколько благодарностей от губернатора Мурманской области. В 2020 году ему присвоено почётное звание «Ветеран порта».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257555%2Falbum-149919532_00%2Frev