На должность исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» и ООО «Мурманский балкерный терминал» назначен Андрей Черников

Он окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Также прошёл подготовку по направлению «Стратегический менеджмент» в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС.

Как пишет vk.com/murport51, новый руководитель старейшего предприятия Мурманска начинал свой трудовой путь в качестве дежурного по железнодорожной станции во Владивостоке. Впоследствии работал на различных должностях в ОАО «Российские железные дороги» и ряде транспортно-логистических компаний, в том числе, заместителем генерального директора в АО «НефтеТрансСервис». С 2020 года являлся заместителем генерального директора по производству и технологии АО «Национальная транспортная компания» (НТК), отвечая за железнодорожные перевозки и курируя деятельность Дирекции по управлению перевозками и Дирекции по ремонту вагонов. С декабря 2022 года также возглавлял руководство портовой деятельностью группы «НТК».

Андрей Черников обладает обширным опытом руководящей работы в сфере организации погрузки и перевозки различных грузов, управления вагонными активами и логистикой. В сентябре 2023 года назначен на должность исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» и исполнительного директора ООО «МБТ». При этом он также остаётся операционным директором АО «Национальная транспортная компания».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253483%2Falbum-149919532_00%2Frev