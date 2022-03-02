На должность заместителя руководителя Мурманскстата назначен Тимур Лапин

Приказом Федеральной службы государственной статистики от 18.02.2022 № 09/кт Лапин Тимур Евгеньевич принят на государственную гражданскую службу и назначен с 28 февраля 2022 года на должность заместителя руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

Центральным вектором развития отечественной статистики в ближайшее время является цифровая трансформация всего процесса статистического производства. Именно это направление работы в Мурманскстате будет курировать вновь назначенный заместитель.

Лапин Тимур Евгеньевич родился 24 января 1974 года в с.Усадищи Воскресенского района Московской области.

Окончил Мурманский государственный педагогический институт, Северо-Западную Академию Государственной службы в г. Мурманске, Мурманский государственный технический университет.

Женат, воспитывает дочь.

Фото:

https://2019.comnews.ru/content/202468/2019-10-21/2019-w43/predsedatel-it-komiteta-murmanskoy-oblasti-timur-lapin-ushel-otstavku