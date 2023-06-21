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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.23 09:00

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки российских войск в течение суток успешно отражено десять атак противника

Министерство обороны Российской Федерации 20 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает  департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками. Уничтожено три танка и пять боевых бронированных машин.

Кроме того, нанесено огневое поражение четырём скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

На Положском тактическом направлении в районе населённого пункта Решетиловское Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты «Bradley», 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожены до 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое Харьковской области Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинских трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Ямполовка, Червоная Диброва, а также южнее населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики, пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожены до 25 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах.

В течение суток уничтожено восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой Народной Республики, группировки войск «Запорожье», 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населённых пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Старомлыновка, Орлинское Донецкой Народной Республики, Червоноармейское, Верхняя Криница, Чапаевка и Грозовое Запорожской области».

 

Фото: https://vk.com/mil

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