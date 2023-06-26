На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск России успешно отражаются атаки ВСУ

В ходе боев на Донецком направлении потери противника составили до 430 украинских военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 25 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики. Ещё четыре атаки украинских войск отражены в районах населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики.

В ходе боев потери противника составили до 430 украинских военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражено четыре атаки противника в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Кармазиновка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожены до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражено две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населённого пункта Приютное Запорожской области.

На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населённого пункта Новоданиловка Запорожской области.

Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.

Также в районе населённого пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, а также два пикапа.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 108-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.

В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а также реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка Донецкой Народной Республики».

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