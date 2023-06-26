Мурманчане активно отметили День молодёжиО молодёжи Мурманской области – языком статистики
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.06.23 09:00

На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск России успешно отражаются атаки ВСУ

В ходе боев на Донецком направлении потери противника составили до 430 украинских военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 25 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики. Ещё четыре атаки украинских войск отражены в районах населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики.

В ходе боев потери противника составили до 430 украинских военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражено четыре атаки противника в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Кармазиновка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожены до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражено две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населённого пункта Приютное Запорожской области.

На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населённого пункта Новоданиловка Запорожской области.

Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.

Также в районе населённого пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, а также два пикапа.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 108-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.

В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а также реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Разворот на 180 градусов, или Мимикрия по-норвежски
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)В мае резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам-PRO Валюту (16+)Рубль снизился к основным мировым валютам на фоне возросших внутриполитических рисков-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Размер страховых выплат пассажирам легковых такси увеличится в четыре раза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика