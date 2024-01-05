На Донецком направлении общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 4 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Георгиевка, Старомайорское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Противник потерял убитыми и ранеными до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией уничтожены до 30 военнослужащих, а также три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в районе населённого пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны, а также поражена живая сила и военная техника в 117-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда «HIMARS» производства США. Кроме того, сбито 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Еленовка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Романовское, Мирное Запорожской области, Збурьевка, Песчановка и Новая Каховка Херсонской области».

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