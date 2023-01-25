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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.23 09:00

На Донецком направлении общие потери ВСУ составили до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортёр, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град»

На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль.

Министерство обороны Российской Федерации 24 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

На Донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортёр, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа за сутки уничтожены более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики, а также самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30, и три автомобиля.

На Херсонском направлении в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области артиллерией Воздушно-десантных войск уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражён пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Артемовск и Новоукраинка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение 64-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Пески-Радьковские Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новочервоное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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