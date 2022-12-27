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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.22 09:00

На Донецком направлении общие потери ВСУ за сутки составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей

Ракетными войсками и артиллерией поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79-ти районах. В районах населённых пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников.

Министерство обороны Российской Федерации 26 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожены до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём российской артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка и Невское Луганской Народной Республики, а также Терны и Торское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчёт ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняты выгодные рубежи и позиции. В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79-ти районах. В районах населённых пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Первомайское Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области уничтожено две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

В районах населённых пунктов Торское, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожено три украинские гаубицы Д-30.

В районе населённого пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня «HIMARS» производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое Донецкой Народной Республики и Змиевка Херсонской области.

Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Рубежное и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населённого пункта Байрак Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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