На Донецком направлении отражено две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка ДНР. Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Министерство обороны Российской Федерации 5 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражено семь атак штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 260 военнослужащих и пять автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Отражено две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отражена атака штурмовых групп 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 35 военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка и Золотая Балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 58 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Волчанск Харьковской области, Песчаное, Белогоровка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Майорск Донецкой Народной Республики, Новая Маячка Херсонской области, Токмак и Новое Запорожской области».

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