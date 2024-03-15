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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.24 09:00

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск РФ заняли более выгодные рубежи и позиции

На Авдеевском направлении отражено восемь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка и Орловка ДНР. Противник потерял до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Министерство обороны Российской Федерации 14 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Першотравневое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в районах населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три танка и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населённого пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики. Отражено восемь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка и Орловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Владимировка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, и два автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 108-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» производства США и четыре снаряда РСЗО «Град».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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