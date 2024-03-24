Стратегическим бомбардировщикам В-1В ВВС США пришлось скорректировать курс своего полёта«Белавиа» планирует в мае открыть рейс из Минска в Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.24 09:00

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Красное ДНР

На Авдеевском направлении отражено 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Семеновка, Орловка, Тоненькое и Бердычи ДНР. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «DANA» чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 23 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Caesar» французского производства и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка, Красногоровка, Максимильяновка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражено четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Торецк Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Семеновка, Орловка, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «DANA» чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное, Макровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили атаку противника в районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две гаубицы М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения, а также поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 171 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 29 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Атомные ледоколы на службе России: экономика, наука и туризм
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Бессмертие и старение. Таблетка от старости». Познавательная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чтобы зарабатывать больше, надо повышать квалификацию или менять профессию-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 66 копеек, евро снижается почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 и 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика