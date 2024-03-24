На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Красное ДНР

На Авдеевском направлении отражено 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Семеновка, Орловка, Тоненькое и Бердычи ДНР. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «DANA» чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 23 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Caesar» французского производства и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка, Красногоровка, Максимильяновка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражено четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Торецк Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Семеновка, Орловка, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «DANA» чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное, Макровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили атаку противника в районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две гаубицы М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения, а также поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 171 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 29 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства».

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