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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.24 09:00

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Невельское ДНР

На Авдеевском направлении отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Тоненькое ДНР. Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 12 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, два орудия Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции. В районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Керамик и Бердычи Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики. Отражена атака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь пикапов и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате слаженных действий нанесли поражение формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области.

Противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня: «HIMARS», «Град» и «Vampire», а также тактическая ракета «Точка-У».

Кроме того, уничтожено 146 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Зеленополье, Александровка, Кодема Донецкой Народной Республики, Мирное, Вишневое, Шевченково, Конские Раздоры, Очеретоватое Запорожской области и Рыбальче Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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