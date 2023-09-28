На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ

За сутки боевых действий потери противника на Донецком направлении составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населённого пункта Заря Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 27 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики. За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населённого пункта Заря Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское, Владимировка, Никольское, Урожайное и Сладкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также, в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены до 15 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Также, поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены свыше 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе населённого пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 108-ми районах. Кроме того, в районах населённых пунктов Вербовое, Работино, Червоный Яр Запорожской области и Карповка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США. За сутки уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской Народной Республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой Народной Республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области».

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