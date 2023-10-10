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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.23 09:00

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России отразили три атаки украинских подразделений

На Купянском направлении за сутки потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Министерство обороны Российской Федерации 9 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населённых пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены более 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населённых пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника противника в 105-ти районах. Кроме того, в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено четырнадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременец, Курдюмовка Донецкой Народной Республики, Пролетарка, Казачьи Лагери, Геническ Херсонской области, Токмак Запорожской области, Ольшана, Берестовое Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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