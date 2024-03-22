Праздник Севера – 2024: Мурманская область вновь примет всероссийские соревнования по зимним видам парусного спортаКвоты на рабочие места для медицинских работников будут устанавливаться на более длительный период
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.03.24 09:00

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России овладели железнодорожной станцией Алебастровая

На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» России освобождён населённый пункт Тоненькое ДНР. Нанесено поражение формированиям 47-й, 59-й мотопехотных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское и Бердычи ДНР. В районе населённого пункта Новгородское ДНР отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 21 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Вчера ночью Воздушно-космическими силами России был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.

Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.

На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины. Нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наемников и 105-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области. Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильным бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красное, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 47-й, 59-й мотопехотных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял более 320-ти военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20 и Д-30, а также орудие М102 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 163 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тестировщики оценивают свой труд выше всего до 30 лет, программисты — в 30-40 лет, системные администраторы — после 50 лет
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире10:30«Парфюмерша». Художественный сериал, 4 серия (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Заполярье в феврале больше всего подорожали овощи, велосипеды и услуги железнодорожного транспорта-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 74 копейки, евро теряет почти 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика